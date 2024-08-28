女子小萱（化名）與前夫育有2名未成年子女，離婚時約定權利義務之行使及負擔，由小萱單獨任之，阿國則因長期酗酒，導致身體不適、無法工作，未盡照顧之責，並於隔年因代償性肝硬化及反覆出血死亡。小萱不滿阿國家人為給孩子們關心與支援，孩子們也想從母姓，因而依法聲請變更從母姓。

法院審理，民法第1059條第5項第1、2、4款規定，父母離婚、父母之一方或雙方死亡，父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓。

姓氏屬姓名權具有社會人格之可辨識性，與身分安定及交易安全有關，亦為家族制度及血緣關係之表徵。父母一方或子女請求法院宣告變更姓氏者，尚應具備「為子女之利益」為要件，始得為之。而最佳利益必須綜合家庭狀況、親權行使、子女人格成長等整體情狀予以審酌。

法官考量，小萱在離婚時就約訂定，未成年孩子的監護人、給付扶養費、會面交往方式等，因此應認未成年子女的扶養費用，本應由小萱負擔，難認孩子們的父親顯有未盡保護或教養義務。

而孩子們現在分別8歲及4歲，尚難理解姓氏所表徵的意義，也未能理解帶來的影響，且未成年子女姓氏，不應被理解為受父母支配之客體，由父母任一方在孩子尚無判別與表達能力前，憑藉自己意思擅為表達或變更。

法官認，小萱經法院調解而單獨行使親權，自應善盡保護教養，以維護孩子們利益，不應因從父姓或母姓而有差別。況且，小萱並無提出保留父姓，對孩子們有何不利的具體情狀，或變更為母姓確實較有利的具體事證。

而且雖未成年子女的父親已死亡，但為顧及他們心理及人格健全發展，並保護他們與亡故生父的情感連結，如於此時更改姓氏，恐導致他們與父系家族親屬疏離，實難認為是孩子們的最佳利益。

日前依法宣判，為顧及未成年子女心理及人格健全發展，以求周延保護最大利益，小萱此時聲請從母姓，於法自有未合，為無理由，應予駁回。此外，姓氏選擇為憲法保障基本人權，可待孩子們年長且智識較為成熟後依法聲請，或成年後自行變更姓氏一次。可上訴。

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