男子阿國（化名）身為2個兒子的父親，1985年離婚後就搬離家中，獨自在外租屋生活，平日以打零工維生，但近來因年老體衰，工作所得稀少，且未領有任何津貼、補助，加上無財產、積蓄，導致3餐無以為繼，因而依所在縣市平均每人月消費支出為基準，請求2子每月各付10372元扶養費，到他死亡日止。

法院審理，阿國的2名兒子指控，父親與母親在離婚前，就未扶養照顧他們，而且還經常酒後對他們施暴，離婚以後也沒有再扶養照顧。因此父親無正當理由就未盡扶養義務，並且實屬情節重大，因此請求准予免除他們的扶養義務。

法官考量，阿國是2名兒子的父親，是一親等直系血親尊親屬，而依據阿國的稅務財產資料顯示，阿國在2022年度全無所得收入，名下僅有1輛1988年的汽車，已經達大不能維持生活之程度，依法2名兒子負有法定扶養義務。

法官認，阿國在離婚前後，對2名兒子均未盡扶養照顧之責，他們是由母親扶養照顧長大；阿國應負扶養義務，卻無正當理由，未盡扶養照顧義務，並且情節重大。

日前依法判決，阿國請求給付扶養費，為無理由，應予駁回，2名兒子請求免除對於阿國之扶養義務，核與民法第1118條之1第2項之規定相符，為有理由，應予准許。可上訴。

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