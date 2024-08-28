日股擺脫30年低谷，吸引國際資金簇擁，國內冷卻許久的日股ETF投資熱度也迅速升溫，尤其5檔新秀的加入，讓日股ETF規模及受益人數大幅成長。CMoney資料顯示，日股原型ETF今年以來規模大增166億元，總規模已達206億元；共吸引7.7萬位新股民加入，受益人數增至8.9萬人，成長速度十分驚人。

有別於第一代追蹤大盤指數的日股ETF，今年上市的5檔新兵清一色均是主題型投資，復華日本龍頭(00949)鎖定海內外市場通吃的日本大型龍頭股，台新日本半導體(00951)、中信日本半導體(00954)則是著墨日本半導體類股，中信日本商社(00955)及中信日經高股息(00956)則分別鎖定日本商社及高股息題材。

觀察今年日股原型ETF新兵掛牌首周表現，以7/1上市的00949最耀眼，是唯一有較明顯蜜月行情者。IPO規模達83億元，受益人數超過2.1萬人，居日股ETF之冠，也創下日股ETF有史以來最好的成績，並且躍升為日股ETF第一名；同時買氣也最盛，掛牌當周日均量高達5.5萬張，漲幅3.1%，是5檔新兵中表現最佳的一檔。

7/25上市的台新日本半導體(00951)也取得不錯之募集成績，IPO規模及受益人數位居第二名，只不過00951出師不利，上市當日適逢日股大修正，掛牌當周慘跌8.2%，然而掛牌當周日均量依然高達3.3萬張，顯示不少人趁低吸納。

中信投信則是一口氣推出00954、00955、00956三檔日股ETF，募集期間也正值日股大幅回檔，故募集成績遠不如00949、00951亮眼。8/20上市，掛牌首周除了00956於8/23(周五)收盤漲至10.02元，其餘兩檔仍在10元發行價以下，00954跌1.8%、00955跌0.9%。

今年日股ETF新兵 掛牌當周表現

註：價格漲跌指該ETF掛牌「當周收盤價」較「發行價格」之漲跌幅。資料來源：CMoney，資料日期：2024/08/26

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