一名曾姓男子透過交友軟體認識高中女學生小美，謊稱要以每8天16萬高價包養，或每次5000元性交易。小美事後答應和他前往摩鐵單次交易，未料曾男完事後以忘記帶錢為由，相約隔日見面再支付，接著就封鎖小美的LINE，小美不甘受騙還遭白嫖，於是報警提告。但曾男辯稱是因為對小美服務不滿意才不想付錢，法官審理後認定曾男用詐術騙取性交易，判處他1年6月徒刑，可上訴。

根據判決書，曾男於民國112年12月透過網路交友軟體「Heymandi」認識一名高中女生小美，向小美佯稱他有數次包養經驗，若她同意包養，每8天將給付新臺幣16萬元，若單次性交易則一次付5,000元。

小美在金錢利誘下，與曾男相約前往某家汽車旅館性交易，未料完事後曾男表示當天沒帶現金出門，又與小美相約隔日碰面付錢，然後就此人間蒸發聯繫不上，小美發覺受騙報警提告。

曾男出庭時矢口否認犯行，辯稱：「案發當天我沒有帶夠錢，所以跟她約定明日再拿錢給她，但我事後認為她沒有完成約定的性服務，所以我才決定不要去付錢，並將她的LINE刪除了，我不是要騙她。」

法官審理後認定，曾男明知女方為少女，心智發育未臻成熟，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟利用少女涉世未深，且有金錢需求之處境，向她訛稱願支付高價對價，欺瞞、引誘少女出面，致使少女陷於錯誤而與曾男為有對價性交行為。

法官痛批，曾男不僅藉故拖延付款日期，更擅自決定不前去赴約，罔顧少女信任，並矢口否認犯行，犯後態度不佳，考量少女及其法定代理人拒絕與他和解，判處他1年6月徒刑，可上訴。