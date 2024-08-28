總統賴清德執政滿百日，根據《TVBS民調中心》27日公布的一份最新民調可以看到，當問到「如果重新投票選舉總統會投給誰？」結果顯示，賴清德獲得支持度49%居冠，相比去年實際得票40％，增加了9％，而第二則是新北市長侯友宜的33%，最後是民眾黨主席柯文哲則為18%，相比去年實際得票26％，減少了8個百分點，相當於流失118萬票。對此，資深媒體人陳輝文27日就表示，「柯文哲這個弊案的延燒，選票至少流失一百萬票以上」，引發討論。

除此之外，根據TVBS的民調可以看到，越年輕的選民，對柯文哲的支持度越高，20至29歲年輕族群有42%支持柯文哲，低於賴清德的48%；50歲以上的柯文哲支持度在一成以下。有50％的中立選民表示會支持賴清德，34%支持侯友宜，只有16%支持柯文哲。顯示柯文哲政治獻金與帳務風波，已衝擊柯文哲形象及聲望。

陳揮文27日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「也就是說，賴清德的得票率重新選，會從40％變49％，侯友宜重新選還是33％，柯文哲重新選是26％變18％，這代表賴清德執政三個月的表現，是獲得民眾肯定的」，陳揮文最後也提到，「柯文哲這個弊案的延燒，選票至少流失一百萬票以上，1％大概14萬左右，丟了8％大概就是110幾萬跑不掉」。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。