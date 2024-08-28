前桃園市長鄭文燦號稱「鄭百億」，檢調4度聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，是否涉及財產來源不明罪將另行偵辦。對此，中天《盧秀芳辣晚報》27日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「鄭文燦涉嫌收賄500萬元被起訴，桃檢求處重判12年」許多人一面倒，認為「活該啦，因為貪污就該死，太多了，真的貪太多了」、「貪污就該關，不管你貪多少，貪污就是不對」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》27日由「辮子妹」進行街訪，對於鄭文燦涉嫌收賄500萬元被起訴，桃檢求處重判12年，甚至在鄭文燦床頭櫃扣得現金678.5萬元，許多民眾紛紛表示「活該啦，因為貪污就該死，太多了，真的貪太多了」、「貪污就該關，不管你貪多少，貪污就是不對，不意外，民進黨執政這麼多年了，一個政黨如果不輪替就是會這樣」、「貪污很壞可以判久一點」。

不過也有少部分民眾認為，「重新做人、重新開始吧，做錯事就是檢討，然後讓自己更好」、「這類似被政治清算吧，因為我記得鄭文燦的立場本來就是很偏蔡英文那部分」、「換了一個總統之後，因為政治的利益關係，所以現在被抓出來重新這樣，我覺得也是合理，不太意外」。