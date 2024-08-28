異物梗塞這種狀況，最常發生在老人與小孩身上，吃東西太急，食物沒有嚼碎，也會發生梗塞的狀況，而這時候身邊有人會急救，就可以立即化險為夷！而在大陸上海，某住家內的監視器，就拍下這驚險的一刻，當時疑似大人不再加，小妹妹吃糖果梗塞了，還好6歲得姐姐會急救，把自己親妹妹從鬼門關拉了回來，真是要給這位6歲的小姐姐無限個讚！

根據這段監視器畫面，家中年幼的小妹妹，突然跑到客廳，找6歲的小姐姐幫忙，並用手指著自己的喉嚨，原本坐在沙發上看電視的小姐姐，立即反應過來，馬上幫小妹用「哈姆立克法」進行急救，看小姐姐熟練的推擠，推了幾下後還觀察有沒有排除，隨後又立即從後面抱住，在多推幾下，最後糖果終於掉出來，妹妹才開始述說剛剛怎麼發生的！

這監視器拍下小姐姐臨危不亂，反應又超級快，還好有小姐姐幫忙，要不然真的要去鬼門關走一趟了！很多網友看到這段監視器影片，紛紛留言表示：「真厲害，這孩子急救知識沒白學」、「平時生活常識教育的意義」、「好棒的姐姐」、「這就是為什麼需要全民知曉急救知識的很好的理由」、「真... 好險！ 救人神技輕易不用，但確實居家常備」、「小姐姐超讚」。