台北市一名大馬人妻小美（化名），控訴瘖啞人士小萱（化名）明知她丈夫阿國（化名）已婚，竟發生不正常的性關係，侵害其配偶權，請求100萬元精神撫慰金，法院近期作出判決，小萱須賠償小美12萬元。可上訴。

小美主張，她的丈夫阿國（化名）透過交友軟體「檸檬」上結識小萱，雖然小萱明知阿國已有家室，卻仍與他保持頻繁聯繫，甚至進一步發展成為不正常的性關係。據小美指控，自112年3月、4月起，小萱利用小美回馬來西亞的期間，與阿國多次在夫妻住所過夜，兩人甚至在房間內拍攝口交性愛片，嚴重侵害了小美的配偶權，並造成其婚姻生活的破裂。

在法院審理過程中，小萱辯稱，她初與阿國交往時並不知對方已婚，且阿國曾向她透露自己在家中遭受家暴，因此兩人逐漸產生情感。然而，法院審查了小美提供的對話紀錄及相關影片後，認為小萱的行為已超出一般男女正常社交的範疇，對小美的婚姻生活造成嚴重打擊。

法院考量到小萱為瘖啞人士，且持有極重度身心障礙證明，再參酌兩造身分、地位、經濟能力、被告侵權行為態樣手段情節、經過及緣由、原告所受痛苦等一切情狀，判決小萱應賠償小美12萬元，應屬適當，逾此金額之請求，則屬無據，不能准許。可上訴。