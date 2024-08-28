隨著新青安政策上路，台灣房市出現過熱的情況，銀行祭出史上最嚴「限貸令」，引發廣泛討論。馨傳不動產智庫執行長何世昌透露，過去一周以來，房市在銀行限貸令與不動產放款總量管制下哀鴻遍野，來客量、成交量都出現下跌，大致上來說，中古屋、預售屋市場全倒，唯一的活口只剩一線品牌建商。

何世昌在臉書粉專曝光近一周新建案市況，並分享了多個代銷的說法，他稱過去一周以來，房市在銀行限貸令與不動產放款總量管制下哀鴻遍野，各大代銷所受衝擊甚大，來客量、成交量連袂下挫。

他稱，大致上來說，中古屋、預售屋市場全倒，無一倖免。唯一的活口只剩一線品牌建商，他們的案子依然熱銷，成交價仍舊驚人，所以市場還不到絕望的地步。不過何世昌也強調，「目前預售屋市場倒下去的只有成交量，價格依然金槍不倒。」

針對近期房市，何世昌曝光代銷感受，「各建案狀況不一，品牌力強的建案銷售不受影響，案尾、或是一般個案受到衝擊較大」、「整體來客量、成交量平均減少約30%，消費者觀望氛圍濃厚」、「目前影響較有限，新案預約情況仍然很踴躍」、「看屋組數大約少掉約30%，整體成交組數減少約25到30%左右」、「買氣急凍，有單一建案出現零星退訂，可能與點位不佳，客戶擔心未來貸款成數不足有關」、「一線建商建案仍熱賣，但新客戶數量驟減逾6成以上」。