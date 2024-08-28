前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃園地檢署調詢及訊問131人次、搜索40處細查，偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪汙罪嫌起訴並具體求刑12年。名嘴黃揚明指出，檢方從綁現金的橡皮筋證明鄭文燦非無辜，相當精彩。

「他們當初就問得很清楚：你這個錢是怎麼包裝的？」黃揚明27日在《大新聞大爆卦》節目表示，因為銀行一定會有那個封紮現金的紙，一綑一綑的，每10萬元一綑。500萬進去的時候，是這樣包的。如果今天鄭文燦要說：我都不知道，都放在那邊！理論上如果是原封不動交回，那應該連「包裝」都不會改變？

黃揚明強調，可是檢察官在新聞稿裡面就有提到說，後來交回的那500萬，以及還有那個600萬的政治獻金，都是用橡皮筋綁的！

「就是那個一綑一綑，他是用橡皮筋（綁）的。那就不一樣了啊！好，那那個500萬跑到哪裡去了？」黃揚明質疑，「那至少表示，那個500萬你動過嘛！」你不是拿原封不動的500萬還回去，你是另外拿了500萬還他，還有那個600萬還他！

黃揚明直言，「所以我說，檢察官在這一點，其實在這個新聞稿，很精彩！」這麼細的細節，證明了鄭文燦「知情」。

黃揚明指出，第二個是，這個起訴書裡面有一段「謎」，鄭文燦有一次主動，他在跟這位姓廖的、送錢的這位，通完電話之後，有一大段時間，他們就不通話了。可是有一天見面的時候，鄭文燦就跟他說：你被監聽了！是鄭文燦告訴他說：你被監聽了。這也是為什麼檢方認定說，你是因為知道這個案子要被偵辦，所以你才還錢。你不是因為你良心發現，你是因為要避免自己捲入這個案件。

「另外呢，原來這案子還有一個，叫司法黃牛！」黃揚明提到，因為那個被告被監聽了，所以他就找了一個律師，有一個律師說：我可以幫你處理！給我30萬，我就讓你的監聽可以撤消，結果沒想到根本沒有用！所以這裡面還有一個案外案，就是這個司法黃牛也被起訴了。