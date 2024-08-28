「香港四大天王」張學友、劉德華今年相繼來台開唱，而今（27日）晚稍早完成第13場、最終場「ICONIC」全新世界巡迴演唱會香港站的郭富城，尾聲安可時無預警在台上宣布「下一站⋯台北小巨蛋」，特別預告即將來台開唱，可說是送給久違的台灣歌迷一份大禮，而這也將是他相隔5年第5度攻蛋，備受各界期待。

「亞洲舞神」郭富城近日在香港紅館一連舉辦13場「ICONIC」巡演，光硬體就斥資逾5000萬打造，共吸引近15萬人欣賞；這套新巡演以3面台呈現，他與20多名舞群載歌載舞，且造型華麗多變，不僅戴上多款假髮展現各式風格，包括金色卷毛、橙色短髮、閃片頭飾等，唱到〈雨中感歎號〉時，台上還冒出泡沫，現場畫面淒美。

香港站演出期間屢屢登上新聞版面，吸引大批圈內好友前往朝聖，資深藝人薛家燕力讚他舞蹈魅力驚人，歌唱得令人感動：「看得出他每一Part都是很用心去唱和跳的，他的努力令我敬佩。」今尾場開唱前舉行拜神儀式祈求演出順利，郭富城受訪坦言既開心又感到不捨，因這套巡演花了不少心思，同時也對自己的表現感到滿意。