由自民黨前幹事長二階俊博擔任會長的跨黨派「日中友好議員聯盟」訪問團週二（27）日抵達北京，本次訪中是該議員聯盟5年來的首次，本次訪問的焦點在於本週四（29）是否有機會能與中國大陸領導人習近平會面，以及是否能解決因福島第一核電廠核處理水排放而引發的日本水產品進口禁令，以及日本中國軍機侵犯領空等問題的突破口。

綜合日本《朝日新聞》、《讀賣新聞》27日報導，週二下午訪中團參訪了清華大學，並參加了植樹活動，今天晚間出席了與中共中央對外聯絡部部長劉建超的晚宴，二階俊博一直扮演著中日關係的橋樑角色，本次訪問可能是他作為議員的最後一次訪中。

今年7月，自民黨總務會長森山裕與中國共產黨高層會談，指出兩國政黨間的交流正在逐步恢復，因此二階俊博也在尋找訪中的機會。中國方面對二階氏在推動日中關係中的貢獻予以高度評價，習近平是否會親自與他會面成為焦點。

日本內閣官房長官林芳正於今天記者會上表示：「希望日中間的多層次交流和溝通能進一步加強。」該議員聯盟計劃推動重啟因疫情而停止的日本人免簽政策，以及解除中國對日本水產品的禁令等議題，但由於自民黨總裁選舉在即，中國方面的態度仍然觀望，這些問題能否順利解決尚不得而知。

本次出訪的議員還包括自民黨總務會長森山裕、選舉對策委員長小渕優子、公明黨副代表北側一雄、立憲民主黨幹事長岡田克也等10人，也是該議員聯盟自2019年5月以來的首次訪中。