以「英文老師」展露頭角的藝人Sandra（徐有潔），不只曾是交通部口譯官，近期更和綜藝大哥胡瓜連袂主持TVBS《拜託ATM》，深受粉絲喜愛。她27日在社群突然公開自己的婚紗照，並幸福透露「婚宴倒數10天」！

Sandra在社群簡短寫下：「不喧嘩的相愛，以一種日日是好日的心情」，文末標註「婚宴倒數10天」，同時也曬出幸福婚紗照。只見她身穿純白婚紗並頭戴白紗，露出香肩和纖細手臂，左手握著一束鮮花，老公則正式黑色西裝。另一組照片則是2人同時穿上白色系禮服，時而甜蜜、時而搞怪，小倆口的互動溢出滿滿的粉紅泡泡。

藝人Sandra（徐有潔）的婚紗照甜蜜又搞怪。（圖／攝自IG sandralalala0302）

Sandra其實已和老公許傑克，在2年前的愚人節低調登記結婚，今年6月才公開結婚消息，今(27)日再送上驚喜婚紗照。她曾透露另一半沒有家大業大的背景，職業是餐廳老闆，夫妻倆認識共25年，好朋友10年、交往13年、結婚又2年了，那股平實感沒什麼變。「我們在一起之後，就是彼此最好的朋友，13年後，這對好朋友出身的couple正式變成家人」。

擁有英國巴斯大學口筆譯碩士學位的Sandra，曾任交通部口譯官，「在交通部服務五年，輪過四任部長，不管部長是什麼政黨，我就是個口譯，就是要翻。陸海空郵政觀光，真心好多專有名詞到現在還記得！」她也是電音女團「妮可醬」主唱，後來成為英文老師，在YouTube打開知名度，被年輕網友封為「最紅英文老師」，隨後跨足電視，成為胡瓜新搭檔聯手主持TVBS《拜託ATM》，能力和表現可圈可點。