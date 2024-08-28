民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波未平，又爆出妻子陳珮琪看1.2億元豪宅，還證實拿走選舉補助款7000多萬元，捧著4300萬元現金買商辦作為個人辦公室，爭議持續延燒。前藍委鄭麗文強調，柯文哲跑去跟館長陳之漢取暖，危機處理錯誤。甚至疑似白營內鬥，拿前白委蔡壁如的選舉帳務開刀，但車馬費哪來的問題？質疑這個就能讓白內帳沒事嗎？根本掩耳盜鈴。但柯文哲為了接下來的官司，要民眾黨作靠背，不會放手。

「滿口胡說八道！怎麼可能電視台不願意專訪他？」鄭麗文27日在《大新聞大爆卦》節目表示，柯文哲如果願意的話，每個電視台都願意專訪他，綠媒更願意專訪他，《中天》、《中視》、《TVBS》都很願意專訪他，他只是在那邊裝可憐。「他就是去那邊跟館長討乖（取暖）嘛！」他知道館長非常力挺民眾黨，是小草非常重要的一個精神支柱。但館長這一輪評論都發自肺腑、真情流露，他的憤怒跟失望都是真實的。

鄭麗文強調，這是柯文哲為什麼要找他訴苦、動之以情，用苦肉計，希望能夠挽回館長，否則的話，他的小草就是分崩離析，但問題是，這不是解決問題的方法。解決問題的方法是你去面對自己的昏庸無能、貪婪、你的完全不處理。你去求館長有什麼用？就算館長開始幫你講話，只會讓看他的觀眾跑掉而已，大家看館長就是因為他不睜眼說瞎話。所以你今天危機處理的方式是完全錯誤的。

鄭麗文提到，就好像今天蔡壁如爆出來選舉的帳的問題，那怎麼能夠算假的呢？那很正常！既正常又合法。因為她沒有真正的選舉的工作人員，這些人都是所謂的志工，所以她才會沒有付薪水。可是你不能讓這些工作人員出錢又出力，所以她就給了所謂的車馬費，這不是很天經地義的事情嗎？所以來20個志工，都發一樣的車馬費，所以才會帳都那麼整齊。你發車馬費會問你是台中來還是高雄來嗎？不會，都是給一樣的錢。

「這就是她發給志工的車馬費，何來假帳之說呢？」鄭麗文直言，這哪叫逃稅，那才多少錢？真的是欲加之罪何患無辭。你們這些人有空去查蔡壁如，把蔡壁如的帳查了半天，只有這個有問題？那蔡壁如這個選舉的帳可以說是完美無瑕了！第二個，你去查蔡壁如，蔡壁如的帳有問題，你民眾黨、黃珊珊、柯文哲就可以沒問題嗎？你去找館長，這就叫危機處理？不是，你還在掩耳盜鈴！

鄭麗文質疑，你們這些人不去查自己競選總部一屁股爛帳，反而跑去查蔡壁如的帳？這不是內鬥，什麼叫內鬥？「我如果是蔡壁如的話，我早就心已經涼了、凍了！」我已經不在黨內了，已經發配邊疆了，發生這麼大的事情，我出來講講話都不行？還要這樣子搞她？搞她就是怕黃珊珊這一系的被鬥掉，然後蔡壁如班師回朝？所以要把她鬥臭？那就把民眾黨所有人通通鬥臭算了！柯文哲還說她還在黨中央？「少來這一套了！」

鄭麗文指出，國民黨也被李登輝背叛過，一個百年大黨、執政這麼多年，被李登輝徹底背叛、在野，但也不會因為這樣，這個黨就完了、就沒了。那民進黨有沒有被陳水扁的貪腐背叛？當然你這個黨是靠柯文哲一手弄起來的，但是如果這個黨要繼續下去，就必須沒有柯文哲還能活下去。但柯文哲不會輕易放過民眾黨，因為他接下來的官司，如果失去民眾黨作他的靠背，他更沒有籌碼去跟檢方、司法談判，那柯文哲怎麼辦？