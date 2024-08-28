剴剴遭保母虐死案，負責的陳姓女社工27日正式起訴，檢方痛批女社工態度惡劣，毫無悔意，藏匿證據還試圖干擾辦案，建請法院從重量刑，女社工晚間委由律師發聲明喊冤。但有網友起底，陳姓女社工在剴剴死後，還照常跟親友約吃下午茶，露出燦笑，神情消當輕鬆。
剴剴在去年9月經由兒福聯盟仲介，交由保母劉彩萱收養，但卻遭劉彩萱與其妹劉若琳輪流施虐，12月24日身亡，過程中剴剴出現大面積瘀傷、消瘦情形，陳姓女社工卻對保母說詞照單全收，未進一步追查，甚至遭家屬控訴還試圖與保母串供，堅持剴剴是溢奶而死。
剴剴身亡後，有網友起底陳姓女社工，在今年2月還曾與親友吃下午茶，神情輕鬆自然，露出燦笑，痛批毫無人性。打卡上傳的親友，目前疑似已刪除該則動態，但已被截圖。
檢方指出，陳姓女社工因未按時製作訪視紀錄，事件發生後，和兒福聯盟總督導，以及多名社工緊急開群組，修改訪視紀錄，還不斷強調「保母表示」意圖卸責，干擾警方辦案，犯後態度惡劣、狡辯飾詞，因此請求法案從重量刑。對此兒福聯盟強調並未卸責，事情仍有待釐清，社工界則批評法界「不懂我們體系」。
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