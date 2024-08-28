拂曉時分，地勤人員嚴密執行各項飛行前檢查。 （記者林睿奕攝）

陸軍航特部昨日實施「113-3號空用武器基礎射擊」，參演的航空602旅飛行官，駕馭AH-1W攻擊直升機，朝目標發射2.75吋海神火箭，精準命中靶區。（記者林睿奕攝）

為強化陸航部隊作戰能量，陸軍航空特戰指揮部昨日實施「113-3號空用武器基礎射擊」，參演的航空602旅飛行官，熟練駕馭AH-1W攻擊直升機，朝目標發射2.75吋海神火箭及20公厘機砲，精準命中靶區，展現陸航優異戰訓成果。

航特部昨日於恆春三軍聯訓基地實施「113-3號空用武器基礎射擊」，由AH-1W攻擊直升機擔綱，射手依想定射擊20公厘機砲、2.75吋海神火箭，射擊瞬間目標區塵土飛揚，精準命中，展現絕佳飛行技術及優越打擊性能。

拂曉時分，飛行官及地勤人員已於機坪就位，嚴密執行各項飛行前檢查，確認直升機各零附件及機況，接續由武器組實施彈藥掛載，全程由飛安督導官監督，確保實彈射擊過程安全無虞。

實彈射擊過程中，AH-1W攻擊直升機取得地面管制許可後，按照射擊序列進場，並透過地面回傳風向、風速等數據，依序進行射向修正，提高射擊精準度。「武器電門開，許可射擊！」，地面管制官一聲令下，AH-1W攻擊直升機立即向目標區發射2.75吋海神火箭及20公厘機砲，飛彈迅速飛向1公里外的靶區，成功命中目標區，隨後立即迴轉脫離，展現精湛飛行技巧，驗證平時訓練成效。