飛彈機械修護士吳偉翔中士。（記者林睿奕攝）

航特部昨日進行「113-3號空用武器基礎射擊」，602旅攻擊第1作戰隊飛行官翁少校首次擔任後座射擊教官，為達成任務，翁少校已與隊員反覆模擬無數次。他表示，除了在飛行期間必須穩定機身外，還須觀察現場環境，引導前座飛行官射擊，要兼顧兩項工作，需要持續與前座飛行官保持溝通，並憑藉經驗，才能順利完成射擊任務。

翁少校指出，每次射擊遭遇的狀況都不盡相同，因此，實彈射擊前，會在駐地反覆模擬航線飛行，並運用直升機武器系統訓練器，加強射擊練習，同時也會實地飛行，熟悉訓場地形地物，以此辨別航向與射擊位置；在無數次的練習中，無形中也加深了與前座飛行官的默契，並讓自己更加熟練武器操作，以及突發狀況的應處作為。

飛彈機械修護士吳偉翔中士強調，執行實彈武器掛載具備一定危險性，因此必須按照完整掛載程序，要能順暢執行掛載，有賴於平時的訓練。在駐地期間，會運用假彈練習，熟悉掛彈程序，進行實彈掛載時，才可於時限內安全準時完成掛載，做飛行員的最佳後盾。