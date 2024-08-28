拖式飛彈發射瞬間，朝目標區飛去。（記者黃迪明攝）

第4作戰區執行「天馬操演」任務，官兵進行拖式飛彈發射系統實彈射擊，藉以強化精準武器射擊效能，展現捍衛國家主權的堅定決心。（記者軍聞社記者周昇煒攝）

第4作戰區「天馬操演」實彈射擊昨日圓滿落幕，參演官兵連日於國境之南的屏東枋山，在酷暑炙熱下，頂著30多度的高溫，專心致志於實彈射擊各個階段。期間，每一枚命中目標的飛彈背後，都是官兵日以繼夜反覆練習的成果，他們以堅定雙眼鎖定目標，扣下發射鈕，伴隨呼嘯而去的聲響，向國人傳遞捍衛主權的決心。

本週進行年度「天馬操演」昨日告一段落，拖式飛彈射擊聲響迴響在屏東枋山靶場的外海上，參與實彈射擊任務的陸軍機步269旅反裝甲排等單位，進訓至今，官兵們反覆練習飛彈發射系統、射擊流程空操，同時熟裝夜間熱顯像儀，儘管每個人負責的職務不同，卻有著一致的目標，那就是「命中彈」。

當射擊指令下達後，射手屏氣凝神透過「目標獲得系統」，搜索海面浮動目標，精準鎖定靶船後，旋即扣下發射鈕，隨後在「閘門自動追瞄」輔助下，射手逐步、穩健地修調十字刻劃對正目標，使拖式2A飛彈在蔚藍的海面上，筆直地朝2公里外的靶船飛去；當飛彈拖著紅點、尾焰，精準命中目標，爆炸聲震撼現場海平面，參演官兵原本緊繃的內心也隨之雀躍欣喜。

「他們打的不是個人成績，而是一場屬於團隊的榮譽之戰。」隨著射手高喊「命中彈！」，現場氣氛頓時振奮，官兵握拳振臂，喜悅之情溢於言表，從操演中可以看見，鑑測單位對成績的嚴格要求外，也從中感受到排組間的「精誠團結」，令人深感敬佩。