「太平洋天使24」聯演聚焦非傳統安全威脅，透過專業課程與實作訓練，提升聯合應變能力。 （取自DVIDS網站）

美軍官兵親自上陣，讓巴紐官兵實際操作止血帶使用方式。（取自DVIDS網站）

參演官兵輪流扮演傷患，模擬進行急救檢傷與評估作業。（取自DVIDS網站）

記 美國太平洋空軍（PACAF）24日起在巴布亞紐幾內亞舉行「太平洋天使24」（Pacific Angel 24-1）聯演，並與皇家澳洲空軍、法國航太軍合作，舉行一系列人道救援／災害防救（HA/DR）技術交流訓練，藉此共同應對非傳統安全威脅。

太平洋空軍26日表示，此次為期4天的例行演訓，主要針對氣候災變、公衛危機等各種不同情境，由美澳法3國軍方技術專家，向巴布亞紐幾內亞國防軍（PNGDF）舉辦專家講座與培訓課程，透過實際操作各式器材演練、模擬在危機發生時採取因應策略，協助巴紐軍方提升緊急應變與救災能力。此外，相關課程也納入惡劣地形求生與落水人員救援等專業課目，藉由推廣相關技術，提升巴紐社會的防災意識。

主導演訓的美國空軍指揮官伍德拉夫少校表示，「太平洋天使」演訓不僅行之有年，也是美軍第4度在巴紐舉行系列演訓，相較於傳統軍事演習偏重作戰課目，這項演訓則有助於強化集體應變能力與作業互通性，讓美國能為改善夥伴國家民眾生活做出具體貢獻，並加強應對各種災害與人道救援任務需求。

巴紐國防軍參謀長馬勞上校則說，這項演訓足以代表參演盟邦與巴紐的深厚邦誼，由於氣候變遷引發災害已漸成常態，因此巴紐軍方也期待透過演訓汲取經驗，進而與各國攜手合作，強化災變應變效能與作業互通性。