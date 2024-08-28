許多女性因長相亮眼，追蹤數越來越多，人氣也不斷攀升，成為網美，也因此許多業配找上門。就有網友詢問，到底該怎麼過濾掉網美的業配文，不少人給出答案，直言第一句若寫「收到很多私訊問我」8個字，就可以直接跳過了。

網友在Threads上表示，很多網美都會發大量業配文，不知道該如何辨識，詢問「網美IG開頭第一句是什麼，你就知道這篇是業配文了？」，吸引上百名網友留言，不少人直言開頭第一句就說「收到很多私訊問我」的，想都不用想就可以直接滑掉，不用浪費時間點開。

還有人給出其他答案，例如「認識我的人都知道」、「大家敲碗的」、「我最近發現」、「偷偷跟你們說個秘密」等，也有十之八九都是業配。

隨著網路發達，廠商也開始不斷置入性行銷，許多網紅、網美的業配文甚至比日常發文還要多，因此引起網友反感，該篇貼文也有將近30萬人瀏覽，足見大家對於過度業配的不滿。