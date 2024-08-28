對6、7年級來說，新學友書局絕對是印象最深刻的童年回憶之一，曾是台灣前三大的連鎖書店，為何如今徹底銷聲匿跡？起因於2001納莉颱風造成，並引發後續一連串連鎖效應。

1966年2月26日，廖俊榮創辦新學友書局，並由其妻、南一書局創辦人蘇紹典女兒蘇西姿擔任負責人兼發行人，總部落腳台北市，負責出版孩子們的參考書和課外讀物，全盛期高達70多家分店，超過2000名創作與編輯，其中以「新學友破音字典」、「哥白尼21少年兒童科學雜誌」最為出名。

但2001年納莉颱風造成台北市淹大水，新學友書局的總部、物流中心與10多家門市泡在水裡，後續造成骨牌效應，包括規劃多時的新學友忠孝商場因此被迫取消、投資數億元的教科書項目失利，以及敦南店嚴重虧損，負債高達8億元。

儘管創辦人廖俊榮兒子廖培宏緊急接手總經理，但新學友財務每況愈下，2001年10月恢復營運，當時還有53家分店，到了2003年僅剩33家，債權人之一的台北國際商銀一度向法院聲請破產，新學友雖然努力還款達70%，並開始內部整頓，調整營運方向，但仍止不住血，2009年已剩下5間分店，最後一間僅存的敦化店也在2011年熄燈，徹底銷聲匿跡，如今則轉型為版權授權、兒童教育與王創商場管理等相關業務。