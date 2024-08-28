前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元護航9.12公頃的林口工五擴大自辦市地重劃案遭起訴，收押的鄭文燦等5人27日移審桃院，經漏夜審理，鄭文燦仍否認犯行，法官認為鄭有逃亡可能，但審酌檢方已偵查完備起訴、重要證人都已具結，還有監聽譯文、市府會議紀錄佐證，就算相關人等審理翻供也屬證據證明力判斷問題，綜合考量下裁定2800萬元交保，限制住居和限制出境出海8月。

鄭文燦案桃檢一口氣起訴11人，其中鄭文燦、某集團前發言人侯水文、白手套廖俊松和廖的小兒子廖力廷、大兒子廖家興5人，偵查期間遭羈押至今，27日起訴後移送桃園地院，桃院以人工抽籤方式分案，抽中法官廖奕淳（群股）擔任受命法官，依桃院合議庭配置，審判長為江德民（典股），陪席法官為黃皓彥（育股），合議庭閱卷後，晚間9點半開始漏夜審理，28日凌晨0點50時陸續裁定，5人全都交保，限制住居和限制出境、出海8月。

其中鄭文燦最後裁定，結果在1點半出爐，合議庭認為，雖然鄭文燦否認收賄，但有同案被告具結證述、監聽譯文、行動蒐證及通訊軟體對話紀錄等證據佐證，合議庭指出，鄭文燦涉犯重罪且犯罪嫌疑重大，以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，輔以鄭文燦職業、社經地位、經濟能力等綜合研判，有相當理由認為鄭文燦面對未來重刑可能，有強烈動機和可能性會逃匿境外以規避審判及刑法，而有逃亡之虞。

但合議庭也指出，檢察官偵查完備後起訴，已清楚指出鄭文燦涉犯罪嫌的範圍，且提出相當的證據佐證，移審後羈押應採較嚴格認定，檢察官也應負實質舉證責任，就算共犯或證人證詞若有翻異，也屬於證據證明力的判斷問題。

合議庭認為，考量涉案情節、逃亡可能性、侵害法益的程度，以及鄭文燦家庭經濟狀況，認為現階段讓鄭文燦以2800萬元具保，並限制住居及限制出境、出海8月，並禁止與同案被告、證人等人接觸，足以約束鄭文燦配合後續審判或執行程序，取代羈押，因此裁定交保候傳，結束47天看守所生活。

同案被告廖力廷25萬元交保、廖俊松110萬元、廖家興60萬元交保，原本否認犯行的侯水文在接押庭改口坦認，且詳實交代犯行，合議庭也裁定205萬元交保。