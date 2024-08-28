37歲曹雅雯2022年在「大港開唱」受訪時自爆雙性戀身份、公開出櫃，並透露自己個性較像男生，且喜歡照顧人，公開表態自己理想型是演歌雙棲邵雨薇。隔年曹雅被又爆早在30歲前就已祕婚，而老公不僅是台南同鄉，2人當年是在歌唱比賽中相識，進而交往結婚，不過事後曹雅雯全部否認，自清表示「配偶欄都沒有人過」。

曹雅雯還未正式出櫃前，名字總是和許富凱連在一塊，其緣由來自雙方曾都歸屬同一經紀公司「時代創藝」，且都是從節目《明日之星Super Star》出身，兩人時常合唱歌曲相互幫襯，也常常一起去商演活動，久而久之粉絲自然會這對台語界的金童玉女送作堆。

去年曹雅雯被傳秘婚7年，事後她還大翻白眼自清表示「配偶欄都沒有人過」，相當搞笑。（圖／好聞音樂）

當時曹雅雯被問到感情狀況時，會提到與許富凱私下的互動，如她喝醉打給他撒嬌，藉曖昧發酵話題，也透露兩人到了45歲若仍都單身，就要當對方的伴。2021年曹雅雯以《自本》專輯獲得金曲獎最佳台語女歌手、專輯及編曲三項大獎肯定，更與許富凱一同奪下台語歌王歌后，曹更笑稱兩人在後台十指緊扣，如今回頭看兩人，只是檯面上的螢幕情侶，也因為目前已分屬不同經紀公司，此情此景再也不復見。

許富凱、曹雅雯螢幕情侶形象深植人心，「第35屆傳藝金曲獎」邀請兩人分別擔任典禮主持人與宣傳大使。（圖／國立傳統藝術中心提供）

先前曹雅雯曾和製作人「張三李四」團長張三傳出緋聞，張三還把公司負責人換成曹雅雯名下，似乎私交匪淺。不過曹雅雯則直接撇清與張三緋聞，直言2人相處是兄弟友誼。對於感情，曹雅雯透露自己和兩個女生交往過，在和女性交往時主要是T角色，至於為何與之前女友分手？她表示，當時雙方都還在唸書，自己忙於駐唱而分手。

曹雅雯曾與製作人張三傳過緋聞，不過她極力撇清。（圖／報系資料照）

2023年曹雅雯在接受本刊專訪時，大方說出自己目前「喜歡男生會多一點點」，對於愛情要很確定才會出擊，「如果要我先說的話，要有百分之七十的把握才會說，就是要很確定對方喜歡才行」，更透露一度想跟上時代下載了交友App，「我有下載過，但又想到被人認出來怎麼辦？覺得好危險」，最後選擇放棄。

曹雅雯是金曲獎常勝軍。（圖／本刊攝影組）

至於被傳和曹雅雯過從甚密，疑似交往中的女經紀人小君，在緋聞爆出之後連忙撇清解釋：「我先笑瘋，怎麼可能啦，我們完全是超越親情及愛情的關係，誰對我們這麼有興趣啦！」更直言自己和曹雅雯的關係「就像是《如懿傳》裡皇后與凌雲徹」，不認兩人交往。

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