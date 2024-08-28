台北市近期發生多起工地電纜竊盜案，警方追查卻發現，偷電纜的人馬儘管各有不同，但卻使用「同一間租車公司」車輛犯案，造成同一輛車就卡了至少3、4件不同的竊案，但租車公司不是拒絕配合，就是疑似提供假資料，讓警方疲於奔命白做工，成為潛在犯罪者的幫兇。

北市內湖分局潭美派出所今年8月初晚間，於轄內成功橋上實施酒測路檢勤務時，遠遠便看見一輛白色小客車駛來，且疑似有拒檢衝撞的意圖，警方見狀也當即強勢攔查要求小客車停車受檢，果然在小客車的後座與後車箱內發現大量電纜線，市值約20萬元，明顯就是剛從工地偷來。

警方除在轎車後座發現市價約20萬元的電纜線外，也確認該輛車是向「租車公司」租來的。（圖／翻攝畫面）

這起看似單純的電纜線竊盜案，警方在進行車牌查詢時，卻意外發現該輛車為「某租車公司所有」，而那台車身上至少卡了3件以上的竊案。有資深刑警指出，半個北台灣所發生的類似竊案，嫌犯所使用的車輛幾乎全來自「同一間租車公司」，該公司所提供的車輛型號多半不起眼，甚至車輛型號老舊，卻提供日租、月租、短租、長租等不同方式，一日租車價格約2000至3000元不等，幾乎與正常租車價格無異。

而該間租車公司在業內出名的卻不是所提供的車輛多新、多優惠，而是其與警方辦案的「不配合」。若是其旗下車輛因案件遭警方攔獲，警方向該間公司索取租車人員資料時，租車公司不是藉口一堆推脫提供資料，要不就是提供不正確的資訊，好不容易等警方查到租車人身分時，卻發現租車人竟然「在監」，明顯是被當作人頭來使用，即使如此，警方卻拿租車公司一點辦法都沒有，因為對方確實仍有消極「配合」提供相關資料。

警方發現北市近期多個行政區發生電纜竊案，儘管犯嫌均屬不同人馬，卻都是向同一間租車公司租車使用。（圖／林冠吟攝）

資深刑警透露，儘管多數人都知道該間租車公司有問題，該公司甚至還曾囂張宣傳「歡迎犯罪者租車使用」，但根據現有法規，警方苦於沒有直接證據證明租車公司在犯罪一開始便知情，仍將車輛租給犯罪者使用，因此難以將租車公司送辦，無法將整個犯罪產業鏈擊破。

本刊調查，該租車公司曾囂張歡迎犯罪者租車，但在營運上卻相當小心謹慎，「拒接陌生新客」，若有陌生新客要租車還得先「自報家門」，確認是由何人介紹而來，才能順利租車；而該間租車公司也沒有固定位置，租車的方式為雙方約定地點碰面後，由工作人員將車輛開往指定地點，與租車人碰面會合。

本刊記者循線找到該間租車公司的電話，該間租車公司有別於一般租車公司提供公司電話，其所有電話均是手機門號，實際撥通後電話有通，卻無人接聽；實際前往該租車公司所登記的3處地址，其中一處掛著汽車美容招牌，但早已沒在營業，另一處則被堆放廢棄物；其所登記的一個地址還藏身在商辦大樓中，但實際前往卻找不到該間公司，明顯僅是掛名，有如幽靈公司。

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