台北市近期發生多起工地電纜竊盜案，警方發現這些竊賊大多使用「同一間租車公司」車輛犯案，而且該間租車公司行事相當小心，只接熟客不接陌生客，且並無固定營業處所，據傳該公司背後有竹聯幫明仁會的影子。

根據該間公司的立案資料，成立於2023年，公司登記負責人為張姓男子，儘管主要業務是出租汽車，但資本額竟只有5萬元，連一輛車都買不起，而查詢其公司地點，卻可以發現該公司的登記地點有3處，但不是已經荒廢，就是根本沒有公司。

有資深員警分析指出，正常租車公司都會希望車輛的承租人是善良老百姓，儘量避免旗下車輛遭到扣押、吊牌，影響營業收入，而該公司不但明顯走在灰色地帶，甚至歡迎犯罪者來租，主要因其真正負責人據傳是竹聯幫明仁會的杜姓男子。

據傳該間專租犯案汽車的租車公司實際負責人，是竹聯幫仁堂明仁會的杜姓男子。（圖／翻攝畫面）

據悉，23歲的杜姓男子為竹聯幫仁堂明仁會分子，長期混跡於新北市土城區，過去曾因涉及多起暴力討債事件被逮，之後又因涉嫌從事假投資詐騙，不法獲利至少粗估上億元，警方將杜男逮捕時，還因杜男身型較為壯碩，一度連手銬都銬不上。

員警表示，若將車輛租給犯罪者使用，客戶特性多半均為長租使用，收入來源穩定，因此該公司才會要求僅向熟客或在有介紹人的情況下出租，且當車輛出租後，該公司即不會管車輛到底被拿去做什麼，「只要知道他後面是誰，車子沒回來或是壞了就知道要找誰，他們只要有錢收就好。」

有員警也指出，大家都知道入住飯店需要核對證件，留下基本資料，但總有幾間飯店是大家都知道「不用留資料也能住」，且飯店是合法經營，擁有合法證照，以致「大家都知道他做黑的，但你就是拿他沒辦法」，該租車公司就是這種情形，有如犯罪者的幫兇，警方卻又沒有直接證據可以送辦，讓警方在偵辦犯罪過程中增添許多困難。

警方透露，半個北台灣的電纜失竊案都能與該間租車公司的出租車扯上關係。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

針對該租車公司明顯遊走在灰色地帶，卻無法可管，新北市經濟發展局商業處回應，行政院自98年4月13日起廢除營利事業統一發證制度，公司及商業設立改採「登記與管理分離」制度，因此公司符合公司法登記的規範登記主管機關就應該給予登記。

商業處指出，如果該公司有經營特定行業，經發局核准公司及商業設立登記時，會副知新北市府相關單位加強審查。以本案來說，該公司有涉嫌違反交通道路管理條例之情形，應由該條例的主管機關（此指交通部）進行裁罰，如果經由法院判決確定，有明顯違法等狀況，商業處就可以撤銷或廢止該公司登記。

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