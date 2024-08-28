偷拍網「創意X房」案持續延燒，檢警日前大舉搜索，再逮捕449名涉案男性，包括網站管理員和多位偷拍者，也導致大眾人心惶惶，新北市議員張維倩揭露，有女性如廁時害怕成為受害者，只能自備紙袋防止偷拍，多位民意代表也聯合喊話，希望政府重視資安及偷拍問題，保障民眾權益。

據了解，「創意X房」成立至今12年，畫面「主打一個真實」，販售偷拍性交、成年男子對未成年女子性交、猥褻等影片內容，還會附上被害人的生活照與臉書、IG等真實訊息，並將提供影片的成員稱為「自售者」，影片獲利採分潤制五五分帳。

而該網站影片動輒便有數百上千萬利潤，北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍案影片就讓自售者海撈千萬元，在「殺頭生意有人做」的原則下，偷拍狼各出奇招，將被害人的痛苦當成他們發財路上的墊腳石。

北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍案使「自售者」海撈千萬元，偷拍狼也在超高利潤下各出奇招，導致女性人人自危。（圖／翻攝畫面）

據悉，這些偷拍狼平時任職於各行各業，甚至有國小和補習班老師，他們在教室與洗手間內安裝針孔，偷錄下女童如廁更衣的畫面，滿足私慾的同時也販售牟利，偷拍亂象導致人人自危，對於公共場所幾乎失去信任。

張維倩日前在議會總質詢上揭露，有女性擔心自己在外上廁所時被偷拍，只好自備紙袋戴在頭上，直呼「實在很悲哀」，也表示偷拍狀況屢見不鮮，廁所和哺乳室都曾被安裝針孔攝影機，女性實在無法分辨，多位民意代表喊話希望政府重視資安及偷拍問題，保障民眾權益。

警方表示，在外使用百貨公司、公園等場所的公共廁所時，一定要注意垃圾桶、馬桶內和馬桶下方，有不肖人士曾將針孔攝影機藏在零食包裝裡，偽裝成垃圾放置在垃圾桶，大稻埕公廁也曾被放置寶特瓶針孔，必要時可使用反針孔偵測器以防範未然。

大稻埕公廁日前發生偷拍案，朱姓色狼將針孔裝進寶特瓶內，所幸有民眾發現，朱男當場被逮。（圖／翻攝畫面）

警方強調，旅社、賓館和飯店等設備齊全，更容易窩藏針孔攝影機，飲料杯、零食袋、芳香劑、掛勾、插座、螺絲釘都是針孔偷拍常見的藏匿處，而偷拍針孔常會對準臥室床位，民眾在外投宿時則要仔細檢查面對床位的設備與擺設，如發現有奇怪孔洞的可疑物品，則可用便利貼遮蓋。

警方提醒，進入淋浴間或摩鐵應先檢查周遭是否有異樣，可拉上窗簾並關燈，讓房間處於全黑狀態下，利用手機手電筒照射可疑之處，或開閃光燈拍照，如果發現有反光物，極可能是針孔鏡頭若發現身邊有疑似針孔偷拍情況，請在第一時間報警、舉發，保護自己也保護他人。

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