台灣知名魔術師劉謙近年將事業重心轉往大陸，今年再登春晚卻發生魔術出包含淚離去風波。今天驚爆劉謙親口證實在例行回診檢查出「罹患肺腺癌零期」，醫生告知：「預測遲早會變壞！」。劉謙表示，已於2月中做完手術，目前除了定期回診追蹤外，也戒掉多年菸癮。

根據鏡周刊報導，劉謙在今年春晚演出前就查出肺部有陰影，跟醫生討論過後需住院開刀，當時不想影響春晚的演出，決定等到表演結束後才做手術。日前劉謙返台時親口證實「確實罹患肺腺癌，已於2月中做完手術。」

劉謙透露3、4年前健檢發現肺部中間後面長了結節，自此定期回診追蹤狀況，今年春晚表演前例行回診檢查出「罹患肺腺癌零期」，醫生告知：「預測遲早會變壞！」劉謙便決定等春晚表演結束後，再入院做手術切除。劉謙透露，由於小叔前一陣子才因為肺癌離世，加上自己有抽菸，擔心家族遺傳病史，他決定儘早動手術比較安心。

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