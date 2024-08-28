很多人一早會來杯咖啡。無毒教母譚敦慈表示，研究發現，咖啡對預防心臟血管疾病、失智都有幫助，但記得要喝的是黑咖啡，而且不要配甜點，她每天也都會喝「加料」咖啡，咖啡中滴幾滴檸檬汁，有助增加長壽荷爾蒙，加肉桂粉能幫助血糖與胰島素平穩，搭配上幾片酪梨，還具有抗發炎作用。

譚敦慈上「醫點不誇張」節目中指出，譚敦慈說，過去有研究發現，咖啡中加檸檬，可以增加長壽的荷爾蒙，我們可以擠幾滴檸檬汁在咖啡中；而酪梨是好的油脂，所以它也有抗發炎作用，她早上一定會喝杯咖啡，把酪梨、香蕉與水果切在一起，搭配咖啡喝，就像喝咖啡吃甜點的感覺；尤其是胃不好的人，可以先吃酪梨再喝咖啡。

譚敦慈說，先前有流傳咖啡加肉桂粉，可以讓血糖、胰島素比較平穩，那時候就有很多人開始不吃治療糖尿病的藥，就只有咖啡加肉桂粉，「我要強調一件事，它（肉桂粉）沒有治療效果，只是讓你血糖比較穩定，不可以取代藥物。」

譚敦慈說，糖尿病一定要好好治療，她個人很喜歡咖啡加肉桂粉，或黑巧克力粉，香度非常好，肉桂有平衡胰島素作用，但不能取代治療。而咖啡豆過期就不能喝了，過去曾有咖啡被驗到赭麴毒素，這是會傷腎的毒素，咖啡買適量就好，像她每次都買1、2周的量，若有聞到有油耗味，就不能要了。