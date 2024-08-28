民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，台南地檢署21日搜索她的國會辦公室和永康服務處，林宜瑾則以100萬交保。最新消息傳出，林宜瑾過去在擔任議員期間，與前新竹市長高虹安一樣，先浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，不同的是林已當庭坦承犯行。

根據《鏡週刊》今（28日）報導指出，全案是台南地檢署2020年接獲檢舉立案調查的貪污案，林宜瑾並非詐領立委助理費，而是涉嫌在擔任議員任內，以人頭助理及回捐等方式詐領助理費約200萬元，涉貪污及偽造文書等罪；與高虹安不同的是，林宜瑾已當庭坦承犯行，並願意繳回不法所得200萬餘元，以爭取輕判或緩刑。

另外，《鏡週刊》調查發現檢調搜索查到3本關鍵帳冊，林宜瑾當庭坦承犯行，逃過羈押，回到家後即不再強調自己未涉不法。

至於林宜瑾日前獲交保後也在臉書發文指出，感謝各位朋友的關心和鼓勵，大家的心意都有收到，很不好意思讓大家擔心了，「眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。再一次謝謝大家的關心」。