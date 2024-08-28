烏克蘭奇襲俄羅斯庫斯克州邁入第4週，烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）27日說，突擊的目標之一，就是使大量俄軍轉移至其他戰區。他還說，莫斯科正將約3萬名士兵調往庫斯克州。

綜合路透、《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，瑟爾斯基說，庫斯克（Kursk）行動的主要目標之一就是分散俄軍兵力，特別是要減輕烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的波克羅夫斯克（Pokrovsk）和庫拉霍韋（Kurakhove）地區所面臨的壓力。

瑟爾斯基在電視上播出的視訊連線演講中說，俄羅斯正試圖破壞烏克蘭通往波克羅夫斯克附近前線具有戰略軍事價值的補給線。

瑟爾斯基指出，隨著烏軍對庫斯克州的奇襲行動邁入第4週，烏軍已占領1294平方公里的土地，還有包括蘇賈鎮（Sudzha）的100處聚落，共有594名俄軍被俘。但《基輔獨立報》無法證實這些說法。

在烏克蘭首都基輔舉行的「烏克蘭2024獨立論壇」（Ukraine 2024. Independence）上，瑟爾斯基說，莫斯科當局已從其他地區急調約3萬名士兵協防庫斯克，「而且這個數字還在不斷增加」。此外，俄國已將戰力最強的部隊部署在烏東的波克羅夫斯克地區。

根據瑟爾斯基的說法，俄軍已減少烏南的活動，但仍持續在札波羅熱州（Zaporizhzhia）推進，試圖奪回羅博季涅村（Robotyne）附近的陣地。

另一方面，在部分被俄軍占領的赫松州（Kherson），俄軍也正試圖重新控制位於第聶伯河（Dnipro River）三角洲附近的一個島嶼區域。