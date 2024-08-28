為展現看好營運後市信心、並提升股東價值，世界健身-KY董事會決議自今（28）日起至10月27日間執行第二次庫藏股買回，預計於75～100元買回2000張、占已發行股份1.78％，若低於下限仍將繼續買回，買回總金額上限24.33億元。

世界健身-KY 2024年第二季合併營收24.64億元，季增5.5％、年增4.44％，營業利益1.76億元，季增24.63％、年增達69.72％，配合業外虧損大減逾65％，使稅後淨利1.33億元，季增達41.96％、年增達1.08倍，均為至少近2年半高，每股盈餘1.21元。

累計世界健身-KY上半年合併營收47.99億元、年增5.05％，為至少近2年同期高，營業利益3.17億元、年增達30.7％。配合業外虧損年減近35％，使稅後淨利2.28億元、年增達41.69％，亦為至少近2年同期高，每股盈餘2.07元。董事會決議暫不發放股利。

世界健身-KY表示，隨著氣候升溫，第二季既有據點進場人次及營收表現均見明顯轉折，顯示市場隨著夏季旺季到來而持續復甦，結合展店計畫持續推進挹注動能，使第二季及上半年獲利成長顯著優於營收，顯示健身產業已走出疫情陰霾、活絡復甦，市場發展持續走強。

世界健身-KY於台灣各縣市積極加速布局拓點，目前正在預售和即將預售的據點共有10家，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預期全台據點至年底將達130家。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，看到整體健身市場景氣好轉及World Gym新據點加速成長，是相當令人興奮的時刻。目前全台有7處新據點正在預售，會籍銷售狀況均超乎預期，後續還有3處新據點將開始預售，將直接貢獻營收成長，期待明年持續成長擴張。

此外，世界健身-KY基於營運策略考量，董事會決議通過授權董事長洽談購買美國商標授權公司全數股權，總金額將不高於900萬美元。公司表示，此次收購將使用自有資金，預估每年可節省World Gym商標授權費支付、並增加營收。