日前立委鍾佳濱服務處舉辦健行活動發生虎頭蜂攻擊團員，造成領隊遭蜂螫不幸身亡憾事。1支8人登山隊昨(27日)前往新北市石碇山區登山時，也今天發生3人遭到虎頭蜂螫傷意外，其中一人被螫10餘處，幸好送醫後均無大礙。

新北市消防局昨天下午4時許獲報，1支8人登山隊在石碇登山步道遭虎頭蜂群圍攻，現場有3人受傷。消防局立即出動15輛各式消防、救護車、32名消防人員前往救援。

消防人員確認登山隊員在石碇自來水廠後方步道後，立即步行前往，發現傷者後，確認有3人被螫傷。其中一名60歲莊姓男子傷勢最重，全身遭螫10多處，，另兩名1男1女隊員幸運的只被螫一處。

消防隊員評估三人均意識清楚，並無不適症狀，於是陪同步行下山，隨後在登山口由救護車送醫。

新北市消防局第四大隊提醒，秋季是蜂類活動高峰期，民眾登山時如果看見蜂群後加速逃逸或是拿物品驅趕、拍打，可能會讓蜂群受到驚嚇，轉而進入成攻擊狀態。民眾應逆著蜂群的飛行方向、緩步前進，並立即撥打119或110報案。