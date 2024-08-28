新竹科學園區的紅綠燈近日疑似做出調整，導致在竹科工作的人通勤時間大塞車，有人的上班時間甚至瞬間多出1倍，讓工程師們全都氣炸，怒批「到底哪個天才改的」。

一名網友昨（27）日在Dcard表示，到上周五為止上班都很正常，但這星期上班路整個大塞車，同時間出門至少會晚20分鐘才能抵達公司，對比行車紀錄器後發現紅綠燈的秒數有出現變化，想知道其他人是否也有觀察到類似狀況，而PTT新竹板也有相同的討論。

不少在竹科上班的人紛紛留言喊「真的有改，原本只會遇到1次紅燈，這周停了好幾個」、「雙園到園區三路的紅綠燈改了，整個塞爛，X的到底哪個天才改的，上班時間暴增10分鐘」、「真的很有感，上班整個塞到爆」、「塞到我以為有車禍」、「原本15分鐘的路程，現在快要半小時，直接多出1倍」。

部分網友針對工程師的爆肝高工時自我調侃，稱「每天2330下班，園區根本不塞，別被假消息騙了」、「七點上班，晚點下班，我根本無感」，不過也有人認為是因為學校要開學了，紅綠燈才會做出相對應的調整，說「要準備開學了啊，第一天在園區上班嗎」、「應該是因為要開學了吧」。