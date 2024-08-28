LINE為台灣人最常使用的通訊軟體，一名住在日本東京的台灣男子表示，將LINE更新到的14.14.0版本後，可更換App圖示，基本款及專屬款共有13種，讓他超級驚喜，但該功能是日本優先上線，讓1.6萬台灣人超級羨慕。

原PO昨（27）日於《Threads》指出，更新LINE後，發現設定裡多了「應用程式圖示」選項，除基本款的綠色及黑色，還有專屬的11種圖示可更換，但專屬圖樣必須是LYP Premium會員，否則能選擇的樣式也只有基本款的綠色及黑色。

原PO說，他的版本是14.14.0，該功能是日本優先上線，但強調iOS和Android都有，「大家可以期待未來的更新。」貼文引發1.6萬人關注，網友嘗試到App Store／Google Play想更新LINE，都不見可以更新的項目，對原PO投以羨慕的眼光，紛紛表示不想要原來的綠色，並期待台灣能跟進。

留言中也有使用iOS系統的用戶，教用手機內建的「捷徑」功能更換App圖示， 打開「捷徑」後按右上角的「+」號，點選「打開App」，接著輸入想更換圖像的App名稱，選擇加入主畫面，再從相簿中選取圖片，即可更換。