麻油小開阿國指控妻子小萱（均名），竟與男子阿華（化名）在今（2024）年2月一同出遊，不但一同用餐還親密曖昧，3月時更發現，阿華在他家裡裸上身，與小萱共處一室過夜，不滿他們過從甚密，發展超友誼關係，更導致他的婚姻最後以離婚收場，憤而對阿華提告求償100萬元。

法院審理，阿國指控，阿華明知小萱是他的妻子，竟在他與小萱婚姻關係存續期間，一同開車出遊、用餐。後來某天深夜，他與友人一起返家，驚見阿華上身赤裸與小萱共處一室。

阿華辯稱，他與小萱一同用餐，是因他會開車載小萱去賣保險，所以小萱才會請他吃飯，他也確實因小萱邀請，在夜間前往小萱住處，當天因為有喝酒，所以在她家過夜，但是小萱是睡在客廳，他睡在房間裡，但並未發生親吻、擁抱甚至性行為。

阿華指出，他在國中時就已經認識小萱，2人相識多年，曾多次一同出遊用餐，甚至出錢幫小萱支付子女出國旅遊費用。他知道小萱已婚，但後來小萱有說離婚了。

法官檢視阿華與小萱通話內容，小萱：「當然是他比較難看啊，說她老婆討客兄」、「就是確定對你有好感，才會牽你的手」、「只有XXX（指阿華）每次睡都打我屁股…就是你啊，每次睡覺還會給我打屁股」。

法官考量，依據目前一掰般社會通念，應認阿華與小萱所為，已逾越已婚女性與男性間的正常社交往來範疇，有超乎與一般異性朋友間，正常應對舉止界限之曖昧及親密行為。

法官認，一般具有正常智識的成年人，均會認定2人並非僅為朋友，而是情侶或夫妻關係，導致阿國對婚姻忠誠圓滿有不安與懷疑，堪認阿華的行為，足以破壞阿國與小萱夫妻關係之信任。

法官審酌，阿華的行為已明顯有不法侵害，阿國基於配偶關係之身分法益，而且達到情節重大之程度。日前依法宣判，阿國請求賠償慰撫金，以10萬元為適當，逾此部分尚嫌過高，不應准許。可上訴。