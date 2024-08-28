33歲藝人許光漢本月20日無預警入伍，預計服役1年，目前在成功嶺替代役訓練班；由於事前保密到家，讓好友和眾多粉絲相當錯愕。據悉，他一年前就拚命拍戲為此作準備，為的就是服役期間仍有作品曝光，同門師弟蔡旻佑則是順勢接收空窗期資源，前往大陸發展。

根據《鏡週刊》報導，許光漢過去一年時間，不斷往返日、韓以及大陸三地力拚演藝事業，還遠赴歐洲出席時裝週，連回到台灣都是馬不停蹄參加各種代言活動及戲劇記者會，還因為工作滿檔，推掉許多邀約，甚至告知對方檔期得排在一年後。當時外界把原因歸於他太紅，如今才知道是為了不讓躍起的聲勢因為服兵役中斷，才會在服役前如此拚命工作。

許光漢入伍前工作滿檔。（圖／中時資料照）

由於許光漢名氣太過響亮，所屬公司幾乎無暇顧及其他藝人，如今趁著他暫別演藝圈一年，決定順勢全力栽培同門師弟蔡旻佑。藉著許光漢在大陸火紅的知名度，將蔡旻佑安排進《披荊斬棘的哥哥》演出，節目上還播出許光漢錄製的加油語音，幫忙拉抬聲勢、增加曝光機會。

蔡旻佑接收許光漢資源後，勇闖大陸演藝圈拚翻紅。（圖／evanyo Instagram）

經紀公司為了不讓許光漢當兵遭到關注，事前格外低調，卻還是遭同袍爆料而曝光。先是傳出太多女兵跑來一睹廬山真面目，逼得長官下令依情節處分；如今又被爆料在軍中吃不飽，心情感到不開心，內政部替代役訓練及管理中心急忙澄清所屬誤傳，強調有提醒團膳公司機動調整役男飲食份量，確保每個人膳食質量均足。至於許光漢一直到現在才當兵，傳出是以保留學籍方式，合法延遲入伍。