前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，護航9.12公頃的林口工五擴大自辦市地重劃案，桃園地檢署偵結，以近10萬字起訴書細數罪狀，估計不法利益高達24億元，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。國民黨桃園市議員凌濤表示，整個案件疑點重重，是否有前金後謝，檢調要持續追查，且鄭文燦是串證慣犯，該聲押就押，別讓他出來過中秋又串證，民進黨桃園民代也該支持「專案調查小組」，把真相還給市民。

鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃檢調詢及訊問131人次、搜索40處細查，偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年。

對此，凌濤昨在臉書表示，「鄭文燦遭求處12年，還給桃園市民遲來的公道」，桃檢起訴內容鉅細靡遺，可以看出鄭文燦在多次會議不顧公務員的提醒，大手大腳、明目張膽，硬要闖關。

凌濤指出，鄭文燦推託不察「500萬」現金，桃檢直接打臉表示，現金重達「5.53公斤」，而且返還箱子變「木盒」，鄭不可能不知。起訴書載明，該集團若得逞可獲得24億元。除了這五百萬的前金，還有無後謝承諾，檢調應該持續追查。

凌濤也提到，這份案件過程也是疑點重重，鄭文燦、廖姓父子都發現被監聽，顯然民進黨人士與檢調關係密切，加上最近的雲林縣長張麗善竟差點被檢調人員製作偽證誣陷，幕後黑手到底是誰？誰指導棋這麼粗糙，司法檢調在調查過程，受到質疑。

凌濤也提醒民進黨各級桃園民代，「鄭文燦被起訴重刑，證明過去我們檢驗有所根據，而今綠營從不分區到地方議員全面噤聲。我呼籲不分黨派，在接下來桃園市議會開議之時，都必須有道德勇氣支持『專案調查小組』，把利益及真相還給所有市民。」

凌濤也呼籲檢調，「針對鄭文燦其他案件應大幅查辦，羈押庭該押就押。不能讓鄭文燦出來過中秋又串證，因為他被法院證實是串證慣犯，不得不提醒。」