台中市警局西區派出所警員羅任昌、張惜墨，日前深夜巡邏時，發現一輛車違規停在路中央，2人立即上前了解情況，女駕駛表示，車輛不明原因突然拋錨，警員查看後，應當是車子的電池故障，才會導致無法發動行進，員警隨即協助將車輛移置路旁，迅速幫女駕駛排解危機。

據了解，24歲劉姓女子上周三（21日）深夜駕駛油電車，行經樂群街與五權路口時，車輛突然拋錨，警員羅任昌、張惜墨巡邏行經該處時，發現該車閃著警示燈，違規停在車道上。

警員原以為是違規停車正要開單時，劉女突然慌張下車，並向員警表示，車輛開到一半時突然無法行駛，疑似是電池損壞，才停在路中央。

警員得知狀況後，立刻引導劉女上車控制方向盤，警員則在後面協助，將車輛推到路邊，避免危險發生。同時也提醒劉女，儘速安排道路救援服務，避免影響其他用路人；劉女也對警員的熱心協助表達感謝。

第一警分局表示，不論是違規停車取締或是車輛故障排除，警方的首要工作，都是確保道路交通安全及順暢。並溫馨提醒車主，平時應做好車輛保養工作，開車上路前，務必再三確認車輛狀態，避免發生危險。