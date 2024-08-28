桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，被檢方求處12年重刑，並於今（28）日清晨繳出2800萬元交保金後離開地院，資深媒體人謝寒冰直呼，鄭的家人在1個多小時內就湊齊2800萬，貧窮限制自己的想像，「太子就是太子」，網友也點出，鄭家人可以在銀行沒營業的凌晨湊齊這麼多錢，可見其財力之雄厚。但也有人認為，檢方昨天上午10點多就預告，下午會有偵結起訴記者會；律師與家屬應該早就會去「籌錢」拚交保。

桃園地院昨天晚上9點半召開移審庭，評議結果於今天凌晨1點25分出爐，鄭文蔡被裁定2800萬元交保，並限制住居、出境出海。到了2點41分，鄭文燦的大哥鄭文彬親自帶登機箱和紙袋進入地院，於3時14分再次攜帶登機箱及紙袋入院點交金額，相關程序於凌晨5點完成，隨後，鄭文燦5點02分與律師一同離開地院，可看出他的身材消瘦不少，面對記者不發一語。

謝寒冰今在臉書發文直呼，過去綽號大阿哥的鄭文燦「儘管被廢」，但「太子就是太子」，他的家人能在短短1個多小時就籌足2800萬的交保金，輕鬆揚長而去，貧窮真是限制了自己的想像。許多網友也在謝寒冰的貼文留言表示，「唉！我們人民哪能在短短1個多小時拿出2800萬？要拿10萬也很困難」、「原來是我太窮而已」、「鄭百億不是叫假的」、「重點是在銀行沒營業的凌晨湊齊交保金，可見其財力之雄厚」、「預料之中，只是沒想到這麼快」。