在經歷本月初的崩跌後，市場試圖站穩腳步。聯準會主席鮑爾表明央行下一步行動將是降息，給投資信心帶來提振，儘管他並未具體說明何時降息或降低多少。根據芝商所FedWatch Tool，交易員一致認為聯準會將在9月17、18日的政策會議上降息至少25個基點。

周二公布的美國8月消費者信心指數為103.3，高於7月份的101.9，並創下6個月新高。但調查亦顯示，在7月失業率跳升至4.3%、創下近3年新高後，消費者對就業市場的不安情緒升高。

接下來投資人將關注周五公布的7月個人消費支出（PCE）數據，以取得更多有關降息步伐的線索。

周二收盤，道瓊指數漲9.98點或0.02%，報41,250.50點。標普500指數漲8.96點或0.16%，報5,625.80點。那斯達克指數漲29.06點或0.16%，報17,754.82點。費城半導體指數漲56.29點或1.10%，報5,153.63點。

標普500指數11大類股漲跌互見。科技股表現最佳，終場反彈漲0.63%，收復前一日大跌1.12%的部分失土。原油價格跌逾2%，中斷連漲3天的升勢，拖累能源股跌0.93%，表現最疲弱。

重磅股有漲有跌，微軟漲0.08%、蘋果漲0.37%、輝達漲1.46%、Alphabet跌0.89%、亞馬遜跌1.36%、Meta跌0.39%、特斯拉跌1.88%。

GPU大廠輝達已經成為科技股和AI股領頭羊，投資人屏息等待該公司即將在周三盤後發布的第二財季業績，這個結果將決定這波AI行情的後市表現，以及這波擺脫8月初股災的反彈續航力。

輝達帶領主要晶片股走高，博通漲1.11%、高通漲2.62%、安謀漲1.78%、德儀漲1.17%、艾司摩爾（ASML）漲0.74%、超微漲0.34%。

台股ADR僅中華電信（跌0.15%）收黑。台積電漲0.88%，收在170.55美元，換算台股價格為1089.13元。聯電漲0.23%、日月光漲1.66%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.39%。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.1：1。

標普500指數有50檔成分股觸及新高、1檔創新低。那斯達克指數有62檔成分股觸及新高、57檔創新低。

市場交投仍然清淡，美國交易所成交量總計86億股，過去20日均量為119億股。