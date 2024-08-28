今（28）日小編精選5件國內外財經大事。面板雙虎友達、群創相繼宣布出售舊廠房、土地給台積電和美光，而且不只是單純的出售閒置廠房，更是「一兼二顧」，公司透露也可望開啟技術合作的契機。在面板級封裝風風火火的當頭之下，善於做大面積、方型製程的面板廠，磨刀霍霍期望跨足半導體市場。

【1】面板廠跨足半導體 雙虎賣廠「一兼二顧」

友達宣布出售台南兩座彩色濾光片舊廠給台灣美光，而且語帶保留的指出，在「此次交易之後，亦開啟雙方公司未來更多面向的合作機會」，帶給外界無限的想像空間。

【2】美光砸81億 買友達台南、台中廠

繼台積電購買群創南科廠後不到兩周時間，美光投向友達懷抱。友達27日公告出售位在台南科技工業區的兩座廠房、以及友達晶材位在中科后里的部分土地和廠房，交易對象為記憶體大廠美光，金額共計約81億元，估計處分利益約47.18億元，可望挹注每股純益0.6元，預定年底前完成過戶。

【3】輝達財報將出爐 AI股布局 投顧給三劇本

輝達財報與展望將於台北時間29日凌晨揭曉，法人指出，市場預估輝達第二季營收約在286億美元、第三季營收預期將達315億美元，據此推演出「優於預期」、「符合預期」、「低於預期」三劇本的AI主流股布局策略。

【4】蘋果AI手機9月10日亮相

蘋果2024秋季發表會邀請函正式亮相，將於美西時間9月9號上午10點（台灣時間9月10號凌晨1點）登場。本次邀請函上以「It’s Glowtime」為題，而邀請函上的多彩蘋果圖像有如新的Siri介面，似暗示由AI強化的Siri，將是本次發表會重點之一。

【5】9月降息1碼 Fed官員有共識

美國聯準會（Fed）9月降息已成定局，如今問題轉向調降1碼或2碼。擁有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）與里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）近日發表談話，皆支持降息1碼。