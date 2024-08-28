女子小萱與男子阿國（均化名）在2003年結婚，婚後育有2名女，阿國性格強勢，常言語霸凌，多年前，阿國決定舉家搬到日本，為了孩子她委曲求全，期盼旅居日本讓感情能轉圜，但事與願違只好獨自回台。不料，阿國長期傳訊辱罵，還傳A片嘲笑她，女優「一樣小奶但是態度很好」，隱忍20年孩子都成年了，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指稱，當年定居日本後，反而因為身處異國，產生更多大小困難，導致雙方更常發生爭執，後還她終於在阿國強力反對之下，仍然決定返回台灣定居。

但是她回台後，阿國多次傳送侮辱性訊息， 「臭妓女假高級」、「幹你媽臭雞」、「死妓女，你去給別人幹，錢賺快一點去給別人幹，不要臉」、「你跟很多男人做過愛了吧，被很多男人幹過了吧…有沒有幹很深爽不爽」，並多次誣賴她通姦、偷錢、拋家棄子。

阿國還曾經傳送色情無碼影片戲謔她，「XX子跟你一樣小奶，可是他態度很好」，甚至還傳訊息給女兒XX，「你媽這樣的人，你不要當這樣的人」、「他其實是爛女人，他都偷交男朋友，不要臉，你媽不管你」，藉此離間她與女兒的感情。

她曾多次表達離婚意願，但阿國竟恐嚇不得離婚，若是找律師辦訴訟離婚，竟嗆聲：「我會讓你知道我的厲害，你盡管傳給律師，走著瞧，看誰敢當你的律師」、「你要嫁別人，我會用可資公評之事，讓你出名的，你傳給律師，我會就他的名不斷寄懲戒的，看誰敢當你的律師」。

阿國還威脅她，「我讓你爸丟臉到自殺，走著瞧，傳給你爸」，阿國所為真的令她身心痛苦不堪，夫妻感情裂痕，早已無可修補，難期共同追求幸福美滿家庭生活。

法官審酌，夫妻相處重在互相尊重，阿國以言詞辱罵、羞辱、恫嚇，所為顯已嚴重漠視人格尊嚴，造成小萱身心痛苦甚巨，此非夫妻相處之道，堪認已達倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意欲之程度。日前依法宣判，小萱依法請求判決離婚，為有理由，應予准許。可上訴。