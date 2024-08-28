美國Fed主席鮑爾日前在傑克森洞全球央行年會定調降息時機成熟，資深分析師表示，9月起至明年進入降息循環，預估幅度高達10碼，且美股走勢與升息時相反，將呈現先漲後跌，提醒AI股最後煙火將至，大戶資金恐趁機割韭，除資金流向美債、黃金與日圓，台股之中，也僅工具機、PCB、被動元件、光學鏡頭、關鍵電子零組件等5類日圓受惠股較看好，而低基期的光學族群，甚至有機會掀起投機風潮。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美元資本的金融戰爭，進入最後收割時刻，這場金融戰爭為時4年，從2022年3月Fed升息循環，到今年9月啟動降息循環，至2025年預計將降息10碼，4年大致分成2個階段。

在升息循環中，資本回流美國，美元走強、美股先跌後漲。暴力升息的2022年，標普500重挫20％，但2023年迄今不斷刷新歷史新高，累計大漲42％。而股價創新高，總要有動聽的故事，輝達AI題材適時橫空出世，把全球追逐投報的資金都請君入甕。

費半2022年大跌36％，但在輝達為首的AI股帶動，2023年迄今狂漲80％，台股連動美股科技股，台股2022年大跌22％，但2023年迄今大漲52％，走勢基本上跟著美股。（文章未完…全文見此）

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