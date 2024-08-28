最近賀錦麗的民調急起直追，與川普的支持度不相上下。有民調顯示，原先川普在經濟和犯罪政策方面的支持度明顯優於賀錦麗，但現在川普在這方面的支持度正在下滑。此外，前小布希官員稱，賀錦麗有一大缺點與拜登一模一樣。

先前路透社/益普索（Reuters/Ipsos）7月下旬的民調顯示，川普在經濟方面的支持度比賀錦麗多了11個百分點的優勢，然而，現今的民調顯示，43%的選民更喜歡川普的經濟和就業政策，只有40%的登記選民較喜歡賀錦麗的政策，兩人只差了3個百分點。不過，民調也指出，考慮到民調的4個百分點的誤差幅度，這3個百分點的差異太小，顯著性不夠。

在犯罪和腐敗問題上，賀錦麗的民調已經追上來，和川普的支持率都是40%，在7月的民調中，賀錦麗落後川普5個百分點。

政治極端主義和對民主問題上，選民以42%比36%的比例選賀錦麗，而非川普。川普在移民政策上有優勢，有45%的選民支持，而賀錦麗只有37%的支持率。

然而，這兩位候選人都沒有受到廣泛的歡迎，59%的選民表示，他們對川普持負面看法，52%的選民對賀錦麗持同樣的看法。

《新聞周刊》報導， CNN高級政治評論員詹寧斯（Scott Jennings）在社群平台上發文指出：「拜登最大的缺點之一就是缺乏果斷。現在賀錦麗也表現出了同樣的特徵，看看她的競選團隊為了一個簡單的CNN採訪而陷入的焦慮。」更批評：「我們想讓她負責國家並做出各種複雜的決定？他們甚至無法決定何時，以及如何進行採訪。」

詹寧斯隨後作為政治戰略家向民主黨人提供了一些建議，建議賀錦麗應該在任何採訪中嘗試與拜登保持距離，否則會重蹈覆轍。