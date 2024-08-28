美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）目前正在北京訪問，外界解讀此次訪問力求在美國總統大選前，管控美中之間的緊張關係，或為美國總統拜登在明年1月卸任前與中國國家主席習近平舉行最後一次峰會奠定基礎。美媒引述分析指出，即使下屆總統大選獲勝者是川普，拜習會也並非只是走過場而已。

美國之音報導，曾經在美國國家安全委員會任職的布魯金斯學會資深研究院何瑞恩（Ryan Hass）在推特評價蘇利文之行時說，美國國家安全顧問和中共中央外事辦主任之間的接觸，是兩國在管理雙邊關係上僅次於最高領導人級別的管道。在和中國打交道時，尼克森以來的所有總統（川普除外）都採取了這個高級別的管道和中國溝通。

何瑞恩寫道：「盡管拜登政府繼續對中國採取競爭行動，但這一管道的重振和更新對於增強中美關係的功能至關重要。蘇利文和他的團隊值得稱讚。」

美國總統大選按計劃將於11月5日揭曉結果，由於拜登已經正式退出競選，所以從現在到2025年1月下屆總統就職的四個月期間，拜登已經成為名副其實的「跛腳鴨」總統。

總部位於華盛頓的「國際稅務和投資中心」國際項目部主任何偉龍（Wesley Alexander Hill）長期關注美中關係。他分析，即使拜登現在成了「跛腳鴨」總統，中國領導人以及其他關注中國問題的外國領導人還是很願意和拜登溝通，因為當下美國兩黨對於中國的共識和懷疑態度高度一致。

何偉龍說，川普發起的貿易戰依然存在，只是更微妙更具有針對性。他說：「哪怕拜登不像川普那樣天天半夜三點發推，貿易戰還是在打的。所以，由於兩黨對華態度的一致性和連貫性，拜登是否『跛腳』並不像通常所說的那麼影響大局。」

美國賓州大學「美中未來關係項目」主任馬瑞欣（Neysun Mahboubi）認為，即使下屆總統大選獲勝者是川普，拜習會也並非只是走過場而已。他說「如果習近平和拜登在11月中旬的巴西G20峰會上見面，那時候美國總統大選結果已經揭曉。會晤的氣氛差別會很大，取決於下一任總統是川普還是賀錦麗。」

馬瑞欣認為，鑑於習近平和拜登早已相識，不但在過去幾年裡進行過多次意義重大的對話，如今也在努力尋找兩國之間的新關係，所以「二人的再度會面也有在國際舞台告別的意義」。當然，他強調，如果是賀錦麗當選，「習拜會的意義就遠高於只是在打交道多年後的告別而已。」