40歲女星李杏曾以電視劇《茶金》獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎，先前他和已婚的温昇豪傳出緋聞，深夜進入女方家中，但當時李杏強調兩人只是朋友，而且家裡還有媽媽、妹妹在。今(28日)週刊爆料李杏和網紅、《法律白話文運動》的總監劉珞亦在大街上約會，甚至還有親密舉止，李杏透過經紀人大方認了戀情，坦言現在很開心。

李杏過去傳出在聚餐後帶温昇豪回香閨，當時她澄清兩人清白。今《鏡週刊》報導，幾個月過去，李杏被拍已經有新歡，與小她8歲的劉珞亦搭捷運逛街約會，逛著逛著李杏還伸手掀起劉珞亦的衣服，幫他在背後抓癢，可見兩人關係非比尋常。

李杏曾獲金鐘獎最佳女配角獎。（圖／翻攝自lufuling IG）

對於和劉珞亦傳出熱戀交往，李杏透過經紀公司回應，感謝大家的關心，目前感情狀態很開心，而劉珞亦也頗得李杏朋友的好評，稱讚兩人相處很甜蜜自然，男方私下非常照顧女方，一起現身時，劉珞亦常逗得李杏開懷大笑，兩人應該是處於半同居狀態，才會讓李杏家的警衛對劉珞亦已經非常放心且熟識。

李杏認戀劉珞亦。（圖／翻攝自royroyliuliu IG）

李杏早年就讀英國艾塞克斯大學東15表演學院，得到表演碩士學位，代表作有電影《樓下的房客》，電視劇《生死接線員》、《茶金》、《火神的眼淚》等。2022年爆出帶温昇豪回家，李杏當時喊冤跟家人同住，連演員大鶴也曾去她家喝醉過夜，但都沒人要拍。温昇豪則打趣說，自己唯一介意的是被寫「只待了20分鐘」，有辱男性尊嚴，自嘲：「下次會待久一點」。

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