道奇日籍球星大谷翔平本季專職打擊，目前已達成單季41轟40盜成績，是國聯最有價值球員（MVP）票選的領先者，但大都會體育節目主持人Ryan Finkelstein認為，大谷不用上場守備，每場只需要打7到10分鐘，不應該拿下MVP，自家球星林鐸（Francisco Lindor）能攻善守更符合資格。

綜合外媒報導，Ryan Finkelstein質疑大谷為球隊的貢獻度不如其他球星，「大谷專心打擊，可以在局間隨意揮棒，甚至去按摩放鬆，但林鐸需要上場守備，鼓勵投手帶領隊友，除了打擊之外，他要做任何游擊手需要做的事情，我認為林鐸比大谷更有價值。」

不僅如此，Ryan Finkelstein也稱，大谷的工作比林鐸輕鬆很多，且如果大谷是這個星球上最好的打者，那為何美聯洋基賈吉（Aaron Judge）的成績比大谷出色，再次對大谷的表現是否好到能夠奪下MVP提出質疑。

今年美聯MVP獎項幾乎已是賈吉的囊中物，國聯MVP競逐則略顯膠著，由於大谷8月表現下滑，讓後頭追兵林鐸拉近差距，但博弈數據網站DraftKings的最新賠率仍將大谷列為第一，最後一個月的例行賽將是關鍵。

大聯盟數據網站fangraphs計算，截至目前，大谷的WAR值（勝場貢獻值）為6.2，林鐸則是6.6，林鐸更勝一籌，此進階數據是針對球員在場上投打守的綜合評價，相對替補球員能夠為球隊貢獻多少勝場數，數值越高越出色。