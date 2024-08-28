面試官在短短的面試過程中，要找出好人才不容易，一家大型設計公司招聘設計助理時，面試官出了一題問求職者「『好』字少了女，是個什麼字？」讓求職者都愣住，有人回答是「子」，面試官卻說錯，其中有位女生解答，應該是「一」，因為好去掉「了、女」就剩下「一」，讓面試官非常滿意，馬上錄取。

一名微博博主「職場的小候鳥」近日分享，一家大型設計公司招聘設計助理，出了一道奇葩面試題「『好』字少了女，是個什麼字？」題目一出，求職者都不知道怎麼回答，因為這問題跟設計助理的職位似乎無關。

職場的小候鳥表示，但為了通過面試，第一位求職者搶先回答「好」字少了女，不就剩下一個「子」了嗎？面試官卻搖頭，答案不對。第二位求職者也只想到「子」這個答案，於是面試官跳過他，望向第三位求職者，看起來很機靈的女生，她回答「如果我沒有猜錯，應該是一個『一』字，『好』字去掉『了』和『女』，不就剩下一個『一』嗎？」

職場的小候鳥說，面試官聽完她的答案非常滿意，馬上宣布錄取第三位求職者。面試官解釋，一名設計師不能被常規的思維禁錮，要活躍思考，除了質專業知識後和技能，獨立思考能力也很重要，所以會考察求職者的思考能力和創造力。