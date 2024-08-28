人稱「聖老」的資深媒體人，同時也是中國時報前社長、總編輯林聖芬於昨（27）日晚間7時48分病逝，享壽75歲，林聖芬的夫人黃淑慎證實此事，消息引發文化界懷念哀悼，藝術媒體工作者、典藏雜誌社社長簡秀枝昨聽到噩耗後，在臉書發文悼念，她表示，所有認識他的朋友都非常難過，也無法接受，傷痛之餘也希望他能無病無痛，一路好走。

簡秀枝指出，林聖芬長年受十二指腸潰瘍症所苦，曾因病暴瘦10公斤，1年前嚴重胃潰瘍，造成腸阻塞，入院進行外科手術，當時手術順利，也平安出院，豈料1個月前又因植牙，吃消炎止痛藥引發大量出血，再度進醫院治療，但搶救無效。

林聖芬的夫人黃淑慎也證實悲痛的消息，她表示，林聖芬病情急轉直下，23日由汐止國泰轉台大內科，24日都算穩定，晚間可能暈眩跌了一跤，25日凌晨3時多至26日凌晨3時，吐血、急救、休克再急救，兩度開刀，止住大量流血部位，但腹部仍不斷滲血，大量輸血也擋不住失血，3天來病情未見好轉，終致回天乏術。

林聖芬是台灣大學歷史研究所碩士，曾任中國時報總編輯、社長；中時晚報社長及發行人、中國電視公司董事長、台北市報業公會理事長，以及清華大學副校長、余紀忠文教基金會副執行長，他擔任清華大學副校長期間，致力推動藝文入校非常熱心，溫文爾雅的性格讓人印象深刻，也很受人景仰，如今遽然遭逢病魔，令媒體與文化教育界感到不捨。