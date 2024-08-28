美股道瓊工業指數周二小漲再創收盤新高，投資人觀望輝達（NVIDIA）周三財報表現，台股今（28）日陷入震盪，早盤約小漲60點至22248.12點，觀望氣氛濃厚。

輝達股價漲1.5%，帶動費城半導體指數勁揚1.1%，台積電ADR收漲0.9%。台股現貨方面，台積電早盤彈7元至949元。鴻海、聯電小漲0.5%，聯發科漲10元至1220元。

台股27日下跌55.12點，收22185點，成交量2883.75億元，創今年2月初以來近7個月新低量。 三大法人賣超93.49億，外資賣超127.96億，投信、自營商分別買超48.21億及賣超13.74億。

美股道瓊上漲9.98點或0.02%，收41,250.50點。S&P500上漲8.96點或0.16%，收5,625.80點。NASDAQ上漲29.06點或0.16%，收17,754.82點。費城半導體上漲56.29點或1.10%，收5,153.63點。